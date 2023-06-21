В водоёмах Витебской области за выходные утонули пять человек, в том числе подросток

Витебская область
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Список жертв воды на Витебщине продолжается. Аномальная жара этому способствует. Только в Полоцком районе за прошедшие выходные утонули два человека. Оба незадолго до трагедии употребляли спиртное и не рассчитали свои силы при купании.

Один из погибших – семнадцатилетний парень. Он вместе с другом распивал спиртное вблизи карьера в Полоцке. А потом решил искупаться. Через некоторое время стал тонуть, плавать несовершеннолетний не умел. Его тело из воды извлекли спасатели.

Второй погибший – житель Полоцкого района. Пятидесятилетний мужчина приехал отдыхать на озеро Сватье вместе с компанией. Опять же, в воду пошел нетрезвым. Стал нырять. После очередного нырка, как позже будут рассказывать очевидцы, он просто не вынырнул. Утонувшего искали специалисты ОСВОДа.

На местах гибели людей работали следственно-оперативные группы, проводились осмотры. Допрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.

В общей сложности, как рассказали в УСК, за прошедшие выходные в Витебской области извлечены из воды тела пятерых утонувших.

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