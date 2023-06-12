В Орше главбух и сотрудники предприятия украли 46 тысяч рублей

В Орше главный бухгалтер и четыре сотрудника предприятия украли более 46 тысяч рублей и потратили их на личные нужды.

52-летняя главбух вместе с четырьмя сотрудникам организации в Орше регулярно похищали денежные средства. Для этого они вносили ложные сведения в документы и присваивали выручку. Украденные деньги они тратили на личные нужды.

В результате махинаций сообщники украли около 45 тысяч рублей.

Главный бухгалтер была задержана. Следователи завели уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.