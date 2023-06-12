Белорусский провайдер HostFly.by предлагает быстро и просто купить сертификаты безопасности для сайтов

Хостинг-провайдер HostFly.by заключил партнерское соглашение с крупной международной организацией GlobalSign. Это единственный на территории бывших стран СНГ центр сертификации. GlobalSign — поставщик решений в области цифровой идентификации, инфраструктуры открытых ключей и других видов безопасности бизнеса. Компания имеет высший уровень аккредитации — EV WebTrust.
Клиенты хостинг-провайдера HostFly.by могут выбрать SSL-сертификат любого уровня защиты. Линейка продуктов представлена на сайте. В наличии Secure Sockets Layer базового, стандартного и наивысшего уровня. Хостинг-провайдер HostFly.by регулярно расширяет перечень сертификатов.
Зачем нужен Secure Sockets Layer?
Стандартное действие пользователя интернета: человек вводит в адресную (или поисковую) строку комбинацию символов. В этот момент сервера начинают обмениваться данными.
Чтобы защитить канал связи, используют SSL-сертификат — цифровой протокол безопасности. Документ международного образца подтверждает подлинность объекта. Пользователь видит в адресной строке значок в виде замка — печать доверия.
Протокол SSL создает безопасное соединение, где адресаты обмениваются зашифрованной информацией. Расшифровать защищенную информацию нельзя. Выдачей документов занимаются центры сертификации, имеющие высшую степень аккредитации.
Стоимость SSL-сертификата зависит от категории сайта. Базовый уровень включает проверку подлинности только доменного имени. Документ покупают для информационных сайтов, личных блогов, общедоступных площадок.
Международные стандарты безопасности предъявляют больше требований к web-ресурсам банков, международных корпораций, маркетплейсов. Для серьезных проектов используют SSL-сертификаты высокого уровня защищенности.
Протоколы обмена данными проверяют комплекс параметров одновременно:
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компанию, владельца или устройство, «привязанное» к протоколу безопасности;
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дату выпуска и срок действия документа;
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подлинность организации, выдавшей SSL-сертификат;
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открытый ключ шифрования;
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цифровую подпись центра сертификации;
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домены и поддомены, на которые распространяется Secure Sockets Layer.
Что предлагает компания HostFly.by?
Летом 2023 года линейка продуктов хостинг-провайдера насчитывает 9 наименований. Решения предназначены для бизнеса разного уровня. В тарифные планы входит валидация доменного имени (DV) и организации (OV). Предусмотрен расширенный алгоритм действия — с проверкой кода (EV).
В тематическом разделе представлены SSL-сертификаты:
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удостоверяющие подлинность сайтов компаний, интернет-магазинов, банков, международных организаций:
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работающие с приложениями, программным обеспечением, кодом;
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распространяемые на один домен или несколько ресурсов.
Организация HostFly.by предлагает выбрать доступные по стоимости сертификаты. Покупка и оформление документов занимает минимум времени.
Хостинг-провайдер гарантирует защищенность личных и корпоративных данных клиентов от несанкционированного проникновения и мошенничества.
Компания работает над расширением ассортимента продуктов для повышения безопасности web-проектов.
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