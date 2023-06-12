Вместо батлеечного спектакля — маски-шоу. В агроусадьбе «Стулы» силовики задержали пятерых участников народного праздника

Появилась информация о задержаниях на агроусадьбе «Стулы» Пружанского района Брестской области, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Речь может идти как минимум о 5 задержанных. Предварительно люди находятся в Пружанском РОВД и ожидают суда в понедельник по «экстремистской» статье.

По неподтвержденной информации, задержания могли произойти во время или после батлеечного спектакля, которые устраивают в агроусадьбе.

Хозяева усадьбы Александр и Лариса Быцко показали чиновникам батлейку про кота, пишет местная районка. После этого сюда пришли силовики с облавой.

Батлейка — беларуский народный театр кукол на религиозную (библейскую) и бытовую тематику, получивший распространение в Беларуси с начала XVI века и проходящий этап возрождения в форме национального детского и рождественского театра в наше время.

Одним из главных сюжетов батлейки является история про Царя Ирода. Этот злодей рода человеческого, узнав от волхвов, что родился Иисус Христос, и считая его претендентом на престол, решает убить его. Ирод приказывает своему военачальнику убить в Вифлееме всех младенцев «от двух лет и ниже»; силовики Ирода выполняют преступный приказ, но одна старая баба Рахиль не отдает своего ребёнка. Разъяренный Ирод приказывает силовикам убить младенца Рахили. За свои преступления Ирод платится жизнью: смерть с косой отрубает ему голову, а черти тащат обезглавленный труп злодея в ад. Добро побеждает зло.