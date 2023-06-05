Сводный технический анализ – эффективный инструмент успешной торговли

Независимо от выбранного финансового инструмента, трейдеру важно качественно анализировать рынок, чтобы понимать вероятность дальнейшего движения цены в одну или другую сторону. Прогнозирование рынка обычно строится на техническом или фундаментальном анализе.

Технический анализ объединяет сотни графических фигур и инструментов, подсказывающих направление и силу тренда, а также рыночные настроения. Но трейдеры, особенно начинающие, часто путаются в многообразии индикаторов, поэтому лучшим решением для них становится сводный технический анализ. Этот инструмент показывает развитие рынка в динамике и общие настроения для отдельных классов активов. Давайте разберем его подробнее.

Что такое сводный технический анализ?

Технический анализ актива профессиональные трейдеры проводят самостоятельно, однако данный процесс всегда затратен по времени. Используются разные индикаторы, наносимые на графики, после чего ищутся сигналы для входа в сделку.

С развитием компьютерных технологий стало возможным упрощение технического анализа. На специализированных ресурсах вы сможете найти сводный технический анализ – инструмент, объединяющий сразу несколько индикаторов и дающий трейдеру представление о ситуации на рынке.

В сводном теханализе используются несколько десятков индикаторов, на основе которых определяется оптимальное действие для трейдера – покупать актив, продавать его или ждать более благоприятного момента для входа в сделку.

Важно понимать, что в таком анализе используются основные индикаторы, показывающие рыночную ситуацию для конкретного актива. Это не совокупность сотен инструментов, чтобы получить хаос и запутать трейдера, а именно наиболее важные показатели, дающие понять, станет рынок двигаться дальше по тренду или же изменит свое направление.

Специальные алгоритмы рассчитывают все полученные показатели, а затем выдают трейдеру «рекомендацию» – на шкале стрелкой показываются настроения рынка. Возможны пять вариантов: «Активно продавать», «Продавать», «Нейтрально», «Покупать» или «Активно покупать».

Какие инструменты используются в сводном техническом анализе?

Индикаторов теханализа на рынке представлено более сотни, причем список постоянно обновляется – трейдеры добавляют персональные инструменты. Они комбинируются между собой и применяются в разных стратегиях, но часто «торговцы» только усложняют себе жизнь.

Сводный технический анализ – это совокупность показателей самых важных индикаторов. Разные финансовые площадки могут использовать индивидуальные алгоритмы. Но основа такого анализа – это осцилляторные инструменты и скользящие средние.

Осцилляторы показывают трейдеру текущие рыночные настроения. По ним определяют перекупленность или перепроданность актива. А скользящие средние эффективны для определения тренда, они фильтруют рыночные шумы и показывают, как развивается рыночный тренд на основании предыдущих показателей.

Ранее все необходимые показатели трейдеры высчитывали вручную, по отдельности. Появление сверхмощных компьютеров, обрабатывающих тысячи процессов одновременно, позволили автоматизировать все расчеты. Теперь получить информацию по нескольким десяткам индикаторов теханализа можно в один клик.

Какие преимущества дает сводный технический анализ для трейдеров?

Трейдер может получить все необходимые данные и самостоятельно. Для этого он откроет свой торговый терминал, выберет актив и подходящий таймфрейм, затем перейдет в раздел с индикаторами теханализа (например, EMA), задаст настройки и применит его к графику. Но так делают новички. Профессионалы ценят свое время, поэтому предпочитают автоматизировать данный процесс.

Сводный технический анализ открывает доступ сразу к нескольким десяткам технических индикаторов, обновляемым в режиме реального времени. Не нужно создавать несколько графиков, чтобы следить за показателями. А еще они автоматически подстраиваются под выбранный таймфрейм. Например, вас интересует Форекс пара EUR/USD. Открываете сервис с финансовыми данными, выбираете минутный таймфрейм и получаете все значения для этого временного отрезка. Они будут обновляться каждую минуту, после закрытия новой свечи. Когда вы переключитесь на таймфрейм М15 (15 минут), система сразу обновит показатели уже под новые значение, не нужно строить другие графики.

Главное преимущество инструмента заключается в экономии времени. Трейдер заходит на страницу и получает все показатели. Их можно использовать в качестве основы для совершения сделок или же как резервные данные, на которые вы будете опираться при входе в сделки по своей стратегии.

Как правильно использовать сводный технический анализ для принятия решений на рынке?

Инструмент вы найдете в открытом доступе на топовых площадках-поставщиках финансовых данных. Сайт Trading.biz публикует сводный технический анализ от Tradingview, одного из самых известных провайдеров цен и аналитической информации.

Вы найдете график ценодвижения для разных активов. Они рассортированы по классам: Индексы, Фьючерсы, Облигации (Бонды) и Форекс. Нажимайте на актив, чтобы проследить изменение цены за выбранный период. Доступны шесть таймфреймов: 1 день, 1 месяц, 3 месяца, 1 год, 5 лет и за все время.

Рядом с ценой актива показано изменение стоимости за выбранный период (в числовом и процентном отношении). Трейдер видит, как двигался рынок в ретроспективе и какие настроения доминируют в настоящее время.

Если нажать на ссылку «Финансовые рынки», откроется страница Tradingview, и там вы найдете сводный технический анализ. Нажимайте на актив, чтобы посмотреть подробную информацию по нему.

Трейдер получает доступ к 11 осцилляторным индикаторам и 15 показателям скользящих средних. Выбраны самые важные индикаторы, дающие представление о движении рынка, силе и направлении тренда.

В числе осцилляторных инструментов добавлены RSI (индекс относительной силы), Стохастический осциллятор, ADX (Индекс среднего направленного движения), Уровень MACD и другие индикаторы. Для каждого инструмента заданы наиболее распространенные настройки. В случае со скользящими средними рассчитывается значение для Moving Average с разными периодами. Например, EMA и SMA анализируются с периодами 10, 20, 30, 50, 100 и 200. В категории встречается и несколько других показателей.

Напротив каждого индикатора указывается не только значение, но и настроение. Компьютерные алгоритмы определяют, как лучше поступить трейдеру в конкретной ситуации.

Допустим, вы смотрите на сводный технический анализ индекса S&P 500. Выбран дневной таймфрейм. Следим за показателями индикаторов и смотрим, какие действия рекомендует компьютерный алгоритм Tradingview.

Индекс относительной силы равен 52,57. Алгоритм предлагает действие «Нейтрально». Уровень MACD с настройками 12, 26 выдает значение 14,27. Стоит рекомендованное действие «Продавать». В колонке со скользящими средними практически все индикаторы указывают на «Покупать», и только SMA 10 и SMA 20 подсказывают трейдеру «Продавать».

Значения посмотрели, но индикаторы «не сходятся во мнениях». Например, осцилляторные индикаторы показывают два действия «Продавать» и 9 «Нейтрально». А скользящие средние выдают такие значения – 3 «Продавать», 1 «Нейтрально» и 11 «Покупать». Профессионалы часто используют собственную стратегию и смотрят только на те показатели, которые им нужны, остальные игнорируют. А новичку легко запутаться.

Сводный технический анализ построен на компьютерных алгоритмах, учитывающих важность отдельно взятого индикаторы. По осцилляторным индикаторам выводится настроение «Продавать», а по скользящим средним – «Покупать». Итоговое значение – «Нейтрально», лучше подождать более подходящей точки входа.

Но если мы переключим таймфрейм по индексу на 30 минут, то получим уже другие показатели. Осцилляторы теперь говорят «Покупать», а скользящие средние – «Активно покупать». Алгоритмы рекомендуют трейдеру входить в сделку при текущих значениях.

Какие результаты можно получить с помощью сводного технического анализа?

Сводный технический анализ – это инструмент, который полезен как начинающему трейдеру, так и профессионалу.

Опытные трейдеры получают целый набор индикаторов технического анализа, без необходимости отдельно рассчитывать каждый инструмент на графике. Они обновляются в режиме реального времени. Например, вы пользуетесь стратегией, где нужны RSI, ADX и Стохастик. Сводный технический анализ покажет вам данные индикаторов в лайве, для любого выбранного таймфрейма.

Новичкам полезно смотреть еще и на рекомендуемые действия – стоит ли сейчас заходить в сделку или подождать лучшего сигнала?

Рекомендации алгоритмов можно применять для разных типов торговли – спотовый рынок, деривативная торговля и даже бинарные опционы. Главное – выбрать правильно таймфрейм.

Выводы

Сводный технический анализ – один из самых полезных инструментов для торговли, поскольку трейдер получает более 20 технических индикаторов по выбранному активу. Они все обновляются в реальном времени и настраиваются под разные таймфреймы. Инструмент активно используют как начинающие трейдеры, так и гуру торговли финансовыми инструментами.

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