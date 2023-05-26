Магазин KATET: все, что вам нужно под одной крышей

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Ваша бытовая техника – неотъемлемая часть вашего дома

Они сохранят вашу еду свежей, а вашу семью сытой и одетой. Большинство бытовой техники находится на кухне, поэтому обновление кухни — это прекрасная возможность обновить и вашу технику. Хотите превратить еду в настоящий праздник для вкуса? Благодаря множеству функций духовок вы сможете удивить своих гостей, приготовив каждое блюдо со вкусом настоящего шеф-повара. Вы также можете быстро и легко приготовить пиццу или торт для себя и своей семьи. Спешите воспользоваться 5% скидкой на комплект Духовой шкаф + Варочная панель. Узнавайте первыми о н специальных предложениях и распродажах.

Двухдверный холодильник с нижней морозильной камерой может предложить больше места для хранения и может сочетаться с новой посудомоечной машиной. Не пренебрегайте и мелкой бытовой техникой. Новая мультиварка или фритюрница могут расширить ваши возможности приготовления и повысить производительность. Прачечная – еще одно важное место в доме. Ваша семья растет? Стиральная машина и сушилка с фронтальной загрузкой повысит вашу производительность и уменьшит количество необходимых нагрузок. Если ваша прачечная небольшая, рассмотрите возможность штабелирования, чтобы сэкономить место. Приглашаем вас просмотреть огромный каталог товаров, ознакомиться с многочисленными отзывами клиентов.

Необходимые предметы домашней сантехники

Хорошая сантехника необходима для благоустроенного дома. От новых унитазов, душей и раковин, до водонагревателей, сантехнических инструментов и запасных частей, магазин KATET предлагает сантехнику, необходимую для модернизации и в случае крайней необходимости.

Высокофункциональная домашняя водопроводная система необходима для здоровья каждого дома. Найдите расходные материалы, необходимые для бесперебойной работы сантехники в вашем доме, чтобы вы могли спокойно заниматься своими делами.

Туалеты. Обновите свой домашний туалет новой полной моделью, соответствующей требованиям и потребляющей меньше воды. Или ищите унитазы и бачки для замены неисправной конструкции, а также туалетные заслонки, рычаги и наливные клапаны для необходимого ремонта.

Обновите свой домашний туалет новой полной моделью, соответствующей требованиям и потребляющей меньше воды. Или ищите унитазы и бачки для замены неисправной конструкции, а также туалетные заслонки, рычаги и наливные клапаны для необходимого ремонта. Души и ванны: Если вы ищете ванны и душевые кабины для расширения с большим пространством для шампуней, кондиционеров и мыла, или хотите попробовать добавить стеклянную душевую дверь вместо занавески для душа, найдите множество вариантов улучшения ванной комнаты. Наряду со сменными насадками для душа и аксессуарами вы сможете сделать необходимые улучшения дома.

Если вы ищете ванны и душевые кабины для расширения с большим пространством для шампуней, кондиционеров и мыла, или хотите попробовать добавить стеклянную душевую дверь вместо занавески для душа, найдите множество вариантов улучшения ванной комнаты. Наряду со сменными насадками для душа и аксессуарами вы сможете сделать необходимые улучшения дома. Раковины: от кухонных раковин до раковин для ванных комнат и вспомогательных конструкций для вашего подвала, гаража или мастерской, найдите множество моделей раковин с защитой от влаги, защитой от перелива, устойчивостью к повреждениям и многим другим.

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