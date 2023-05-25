Сможет ли «Интер» навязать борьбу «Манчестеру Сити» в финале Лиги Чемпионов

10 июня 2023 года всех поклонников футбола ожидает грандиозное событие – «Манчестер Сити» и «Интер» в очной дуэли определят победителя Лиги Чемпионов. Главный матч сезона подробно освещается во всех крупнейших БК мира, в том числе Fonbet. Для удобства в использовании можно скачать приложение фонбет на андроид совершенно бесплатно с портала VseProSport.

«Манчестер Сити» на данном этапе сезона демонстрирует феноменальные результаты – подопечные Пепа Гвардиолы не проигрывают в 25 матчах подряд. Совсем недавно «горожане» обогнали «Арсенал» в турнирной таблице АПЛ и досрочно стали чемпионами Англии. Поражает также форма лидеров команды. Эрлинг Холанд уже побил рекорд английского первенства по голам за сезон, а также является лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов с 12-ю голами в активе. Также не стоит забывать о Бернарду Силве, Илкае Гюндогане, Кевине де Брюйне и других игроках команды из Манчестера.

«Интер» еще в прошлом сезоне столкнулся с финансовыми трудностями, которые стали свойственны для всех итальянских команд. Миланскому клубу, очевидно, повезло со жребием в Лиге Чемпионов, так как на пути к финалу «черно-синие» прошли две португальские команды «Бенфику» и «Порту», а также разобрались с кризисным «Миланом».

Безусловно, стоит принимать тот факт, что в Лиге Чемпионов не раз случались настоящие сенсации, и турнир выигрывала не самая сильная команда. Однако в данном случае «Манчестер Сити» откровенно сильнее «Интера» во всех аспектах игры. Невероятная форма «горожан» и возможность оформить требл добавляют игрокам Гвардиолы дополнительную мотивацию, поэтому мы считаем, что у итальянской команды практически нет шансов на итоговый успех.

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