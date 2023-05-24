В Витебске на пешеходном переходе пострадал ребенок

ДТП
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По информации ГАИ, авария произошла днем 24 мая.

По предварительной информации, 66-летний водитель, управляя автомобилем Seat Toledo при проезде регулируемого пешеходного перехода, ввиду технической неисправности тормозной системы, осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора, совершив наезд на несовершеннолетнего 2008 года рождения, который двигался на разрешающий сигнал светофора для пешеходов.

В результате ДТП мальчик 2008 года рождения передан медикам, сообщили в ГАИ Витебска.

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