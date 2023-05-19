В Витебске врачи спасли ребенка, проглотившего 2 батарейки, 16 магнитов и шуруп

Врачи Витебского областного клинического центра спасли маленького ребенка, проглотившего инородные предметы.

Хирурги центра столкнулись с редким клиническим случаем. К ним из Дубровенской ЦРБ был доставлен ребенок возрастом 1 года 8 месяцев с клиникой желудочно-кишечного кровотечения.

При обследовании были выявлены множественные инородные тела – 2 батарейки, 16 магнитов и шуруп. Маленький пациент экстренно прооперирован и в настоящее время заканчивает лечение в отделении хирургии.

Сейчас маленький пациент идет на поправку и заканчивает лечение в хирургическом отделении.