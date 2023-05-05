В Витебской области выявлено 40 фактов просроченной задолженности по зарплате

В текущем году Комитетом госконтроля области выявлено 40 фактов просроченной задолженности по зарплате, в том числе у 27 субъектов малого бизнеса, не представляющих в органы статистики отчетность о такой задолженности.

Принятые меры позволили погасить задолженность по зарплате, за допущенные нарушения виновные понесли административную ответственность – штраф до 10 базовых величин. В ряде случаев следствием невыплаты зарплаты являлась ненадлежащая работа организаций с контрагентами, по которым имелась дебиторская задолженность, для аккумулирования средств на выплату зарплаты.

Комитетом госконтроля установлены нарушения по вопросам несвоевременности расчетов с работниками при уходе их в отпуск. В частности, при проведении проверок госпредприятий Миорского, Бешенковичского, Полоцкого, Витебского районов.

По причине несвоевременного оформления требуемых документов и проведения расчетов предприятиями выплаты производились за один день до начала отпуска либо в день отпуска. По результатам проверок оштрафованы 9 должностных лиц, выплаты обеспечены.