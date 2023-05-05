Под Витебском продают пионерлагерь «Восток»

Витебская область
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На продажу выставлен детский оздоровительный лагерь «Восток», который находится всего в 15 километрах от Витебска, но не используется уже пятый год.

Пионерлагерь находится в сосновом бору на берегу озера Белое. Там имеются три спальных корпуса общей вместимостью 160 человек, пищеблок с обеденным залом на 180 человек, помещения для обслуживающего персонала, помещения медицинского блока, оборудованный пляж, клуб, библиотека, летняя эстрада, физкультурно-спортивные сооружения (футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки), игровые площадки с оборудованием (качели, карусели, горки). Общая территория лагеря составляет 3583 квадратных метра.

Этот оздоровительный лагерь для детей когда-то принадлежал Витебскому заводу электроизмерительных приборов. В 2017 году его передали кондитерской фабрике «Витьба», однако, похоже, и она не потянула объект — с 2018 года пионерлагерь не используется.

Торги, на которые выставлен пионерский лагерь, состоятся 25 мая. Начнутся они с цены в 219 780 рублей 42 копейки. Ежегодная аренда земельного участка площадью 5,5220 гектараа составляет 2 178 рублей 47 копеек.

Оздоровительные лагеря для детей оказались не по карману ни предприятиям, которые их строили, ни государству. Теперь их регулярно распродают: в 2021 году частнику продали пионерлагерь «Березка», стоявший на балансе акционерного общества «Красный Октябрь», еще годом ранее — самый большой пионерлагерь области «Витязь».

Оздоровительный лагерь Орленок продан на аукционе более чем за Br1,1 тыс

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