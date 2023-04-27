В Витебске задержаны наркокурьеры

Криминал
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В ходе совместной операции сотрудников наркоконтороля Витебска и Орши в областном центре задержаны двое жителей Российской Федерации.

При них и в съемной квартире обнаружено более килограмма мефедрона, который подозреваемые должны были разложить по тайникам в Витебске.

Установлено, что задержанные несколько месяцев работали на интернет-магазин по продаже психотропов, делая закладки в северном регионе и в Брестской области.

Следователями возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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Витебская область криминал наркотики
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