C 2020 года население Витебска сократилось на 5714 человек, всей области — на 41 677

В 2022 году сокращение населения Витебска заметно замедлилось, но все еще более чем в два раза превышает показатель 2019 года.

По данным статистики, на 1 января 2023 года в Витебске проживали 359 148 человек, что на 5714 человек меньше, чем на 1 января 2020 года.

Сокращение населения областного центра за прошлый год составило 1271 человек, за 2021 год — 2530 человек, за 2020 — 1913 человек. При этом за 2019 год население города сократилось только на 571 жителя.

Как видим, сильнее всего популяция Витебска сократилась в 2021 году, когда сокращение населения по сравнению с доковидным и дореволюционным 2019 годом увеличилось почти в пять раз.

В 2022 году количество жителей Витебска уменьшалось в два раза медленнее, чем в 2021 году, однако при этом все же в 2,2 раза быстрее, чем в 2019.

Во всей Витебской области на 1 января 2023 года жило 1 091 948 человек, что на 41 677 жителей меньше, чем 1 января 2020 года.

Сокращение населения области за прошлый год составило 11 885 человек, за 2021 год — 16 531 человек, за 2020 — 13 261 человек.

Своего апогея уменьшение населения Витебской области также, как Витебска достигло в 2021 году, когда даже по сравнению с 2020 годом, он ускорилось на почти на четверть.