Жителя Орши приговорили к 2 годам колонии за видео военной техники

Витебская область
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Витебский областной суд приговорил жителя Орши к двум годам лишения свободы за передачу видео с военной техникой Telegram-каналу, который власти объявили «экстремистскими материалами».

Житель Орши 8 декабря 2022 года снял на телефон железнодорожный эшелон с военной техникой и передал этот видеофайл в telegram-канал, информационная продукция которого признана судом экстремистскими материалами.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

В 2021 году в Беларуси осудили «за экстремизм» более 1,6 тыс. человек

Витебская область репрессии террор
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