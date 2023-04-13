Жителя Орши приговорили к 2 годам колонии за видео военной техники

Витебский областной суд приговорил жителя Орши к двум годам лишения свободы за передачу видео с военной техникой Telegram-каналу, который власти объявили «экстремистскими материалами».

Житель Орши 8 декабря 2022 года снял на телефон железнодорожный эшелон с военной техникой и передал этот видеофайл в telegram-канал, информационная продукция которого признана судом экстремистскими материалами.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.