Пенсионер попал под колеса «дизеля» в Шумилино

Пенсионер смертельно травмирован поездом в Шумилино, на месте происшествия работают следователи.Трагедия случилась вчера утром.

По информации Следственного комитета, на станции «Шумилино» 66-летний мужчина с велосипедом переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу перед движущимся «дизелем». Несмотря на предпринимаемые машинистом меры, столкновения избежать не удалось.

Поезд, по предварительной информации, наехал на заднее колесо велосипеда. В результате, пенсионера отбросило на 12 метров, он скончался от полученных травм.

Установлено, что погибший имел проблемы со слухом: в ходе осмотра обнаружен слуховой аппарат.