Где в Витебской области будет отсутствовать прием коммерческого эфирного цифрового ТВ

В четырех районах Витебской области 11 апреля будет временно отсутствовать прием обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

Вниманию абонентов. Работы на сети эфирного телевидения и радиовещания. Так, 11 апреля с 10.15 до 16.15 на территории Витебского, Дубровенского, Лиозненского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Лиозно обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

В этот же день с 09.15 до 16.15 на территории Докшицкого района будет отсутствовать прием от АРТПС Плещеницы обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ.

В случае завершения работ раньше срока, работа передатчика будет возобновлена.

Проведение профилактических работ не затрагивает интерактивное телевидение ZALA.