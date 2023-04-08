Кровельные аксессуары — для чего они нужны и где мы их используем?

Кровля – это не просто металлочерепица. Также необходимы элементы, которые используются для сборки или дополнения кровли. Количество кровельных аксессуаров, перечисленных в проекте или строящихся складах, может быть ужасающим, но без них невозможно создать безопасную, прочную и эстетичную крышу.

Кровельные аксессуары представляют собой широкий ассортимент продукции. Их отсутствие приводит к быстрому разрушению покрытия из листового металла, несмотря на его длительный срок службы. Если у нас есть такая возможность, то лучше покупать их вместе с рубероидом одного производителя, например, компании AQUASTOK. Тогда мы обретаем уверенность, что все элементы подходят друг другу, имеют одинаковую отделку или цвет, а комплексные кровельные решения позволяют избежать неприятных сюрпризов.

Особое внимание следует уделить чувствительным местам, т. е. герметизации стыков всех планок.Компания AQUASTOK предлагает кровельные манжеты идеально соответствующие профилю металлочерепицы. Это профессиональные продукты для эффективного водоотведения.

Во что еще стоит инвестировать?

Для обеспечения эффективного отвода влаги и высыхания нижней стороны покрытия необходимо предусмотреть подкровельную вентиляцию. Поэтому на крыше должны появиться вентиляционные трубы и вентиляторы. Производители подбирают эти элементы из листового металла по цвету предлагаемой ими металлической черепицы. Также может пригодиться стартовая вентиляционная обрешетка, облегчающая начало монтажа металлочерепицы и улучшающая вентиляцию всей кровли. Безопасное передвижение по крутым крышам обеспечивают скамьи трубочиста. Однако ради здоровья домочадцев и животных, растений и вещей (например, припаркованного во дворе автомобиля) стоит установить снегозащитные барьеры (они не являются обязательными). С авторитетным производителем, конечно, у нас не возникнет проблем с выбором оттенка для выбранной нами жестяной кровли. Кроме того, через крышу проходят различные элементы, например, для вентиляции канализации, выходов вентиляционных каналов или проходов антенных мачт. В случае металлочерепицы доступны уплотнительные планки с профилированным основанием, которые монтируются на кровлю после вырезания необходимого отверстия. Не забудем и о водосточных желобах – их часто можно заказать у производителя кровельного листа – все элементы крыши будут подобраны по цвету и совместимы.