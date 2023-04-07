В Витебске определили улицы для первоочередного ремонта дорожного покрытия

В Витебске определены улицы, на которых будет выполняться ремонт дорожного покрытия.
В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети в этом году планируется выполнить текущий ремонт городских улиц:
- участок ул. Лазо (от пересечения улиц Лазо и Коноплева до д. 114).
- участок ул. Максима Горького (от трамвайного до разворотного кольца)
- участок ул. Чкалова (от ТЦ «Грин» до пересечения ул. Чкалова и просп. Победы)
- участок просп. Фрунзе (от пересечения просп. Генерала Людникова и Фрунзе до пл. Свободы)
- участок ул. Титова (в районе путепровода Полоцкий) участок ул. Калинина
- участок ул. Жесткова (от ул. Ленина до ул. Богдана Хмельницкого)
- участок просп. Черняховского (в районе гостиницы Лучеса) Бешенковичское шоссе (путепровод)
- просп. Людникова (в районе УЗ «ВОККЦ», поворот на ул. Чапаева)
При этом дорожными организациями будут проводиться работы по ямочному ремонту, исходя из поступивших жалоб и обращений витебчан, предписаний ГАИ.
В Витебской области половина республиканских дорог требует ремонта