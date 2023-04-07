В Витебске определили улицы для первоочередного ремонта дорожного покрытия

Витебск
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В Витебске определены улицы, на которых будет выполняться ремонт дорожного покрытия.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети в этом году планируется выполнить текущий ремонт городских улиц:

  • участок ул. Лазо (от пересечения улиц Лазо и Коноплева до д. 114).
  • участок ул. Максима Горького (от трамвайного до разворотного кольца)
  • участок ул. Чкалова (от ТЦ «Грин» до пересечения ул. Чкалова и просп. Победы)
  • участок просп. Фрунзе (от пересечения просп. Генерала Людникова и Фрунзе до пл. Свободы)
  • участок ул. Титова (в районе путепровода Полоцкий) участок ул. Калинина
  • участок ул. Жесткова (от ул. Ленина до ул. Богдана Хмельницкого)
  • участок просп. Черняховского (в районе гостиницы Лучеса) Бешенковичское шоссе (путепровод)
  • просп. Людникова (в районе УЗ «ВОККЦ», поворот на ул. Чапаева)

При этом дорожными организациями будут проводиться работы по ямочному ремонту, исходя из поступивших жалоб и обращений витебчан, предписаний ГАИ.

В Витебской области половина республиканских дорог требует ремонта

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