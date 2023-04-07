В Витебске определили улицы для первоочередного ремонта дорожного покрытия

В Витебске определены улицы, на которых будет выполняться ремонт дорожного покрытия.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети в этом году планируется выполнить текущий ремонт городских улиц:

участок ул. Лазо (от пересечения улиц Лазо и Коноплева до д. 114).

участок ул. Максима Горького (от трамвайного до разворотного кольца)

участок ул. Чкалова (от ТЦ «Грин» до пересечения ул. Чкалова и просп. Победы)

участок просп. Фрунзе (от пересечения просп. Генерала Людникова и Фрунзе до пл. Свободы)

участок ул. Титова (в районе путепровода Полоцкий) участок ул. Калинина

участок ул. Жесткова (от ул. Ленина до ул. Богдана Хмельницкого)

участок просп. Черняховского (в районе гостиницы Лучеса) Бешенковичское шоссе (путепровод)

просп. Людникова (в районе УЗ «ВОККЦ», поворот на ул. Чапаева)

При этом дорожными организациями будут проводиться работы по ямочному ремонту, исходя из поступивших жалоб и обращений витебчан, предписаний ГАИ.