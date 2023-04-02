Журналиста Юрия Гладчука перевели в новополоцкую колонию

Витебская область
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Редактора спецпроектов портала «Автобизнес» Юрия Гладчука перевели в новополоцкую колонию №1, сообщают правозащитники.

Напомним, что сотрудников портала «Автобизнес» — главного редактора Юлию Мудревскую, редактора портала Вадима Зенкевича и редактора спецпроектов Юрия Гладчука — силовики задержали 16 июня 2022 года.

Юрий Гладчук был осужден на 2,5 года колонии. Уголовное дело рассматривал суд Фрунзенского района Минска. Его признали виновным в «оскорблении Лукашенко» и «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». Мудревскую осудили на 1,5 года колонии.

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