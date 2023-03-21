«Витебские ковры» выпустили коллекцию с видами областного центра к 85-летию Витебской области. Ратуша, «Три штыка», купола Свято-Успенского собора, панорама берегов Западной Двины — эти и другие узнаваемые виды Витебска легли в основу новой коллекции декоративных изделий ОАО «Витебские ковры».

Серия витебских пейзажей выпущена на прошивных коврах методом печати на одноцветном полотне, размер работы – 80 на 120 см, они более бюджетны. Более роскошно, как настоящее произведение искусства, смотрится тканый вариант, обрамленный в багет.