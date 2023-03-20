У главного редактора издания «Народныя навіны Віцебска» прошел обыск

В Витебске несколько дней проходили обыски и задержания.

По данным правозащитников, от действий силовиков пострадало более десятка местных жителей. Так, утром 17 марта силовиками был задержан главный редактор издания «Народные новости Витебска» Сергей Серебро.

Дома у Сергея Серебро прошел обыск, во время которого силовики изъяли технику редактора — мобильный телефон и компьютер. Его самого после обеда отпустили. С чем был связан обыск — не сообщается.