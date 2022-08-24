Главного редактора «Народных новостей Витебска» Сергея Серебро вызвали в ГУБОПиК. Об этом он сам сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Вызвали в ГУБОП по событиям 2020 года. Больше пока ничего не знаю».

В октябре 2020 года Сергея Серебро, а также других витебских журналистов Татьяну Матвееву и Алеся Пилецкого милиционеры задерживали для профилактической беседы. Тогда журналисты должны были освещать мирное шествие в Витебске, но вместо того оказались в отделе внутренних дел Первомайского района.

По словам Сергея Серебро, никаких претензий у милиционеров тогда не было. Продолжения эта история тогда не имела. Что касается других коллег, которые вместе с Сергеем Серебро попали в милицию в октябре 2020-го, то фотограф Алесь Пилецкий давно покинул Беларусь, а журналистку Татьяну Матвееву как раз сейчас судят по административному делу.

В феврале этого года Сергея Серебро уже задерживали в Витебске, милиционеры интересовались, собирается ли он участвовать в антивоенных протестах. Позже его освободили без составления протокола.

На этот раз Сергей Серебро также успешно вышел из ГУБОПиКа, написав в соцсетях: