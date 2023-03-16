В Витебске водитель, сбивший подростка, заплатит 12 тысяч рублей компенсации

В Витебске водитель заплатит компенсацию в 12 тысяч беларуских рублей за ДТП с 15-летней школьницей.

В Витебске завершился суд над водителем легковушки, сбившим на Ленинградской улице 15-летнуюю девочку, которая в результате ДТП попала в реанимацию.

Наезд на школьницу произошел вечером 5 декабря прошлого года в дождливую погоду. Подросток переходила Ленинградскую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе остановки общественного транспорта, а сбившая ее легковушка. Как позже установят эксперты, ехала со скоростью 56,8 километров в час.

В результате наезда девочка получила зарытую черепно-мозговую травму, оскольчатый перелом латеральных масс 1-го шейного позвонка, оскольчатый перелом поперечного и суставных отростков слева с переходом на левую дужку 5-го шейного позвонка со смещением (подвывихом) его кпереди и сужением позвоночного канала на уровне 5-6 шейных позвонков, оскольчатый перелом суставных отростков слева 6-го шейного позвонка и компрессионный перелом 1-го грудного позвонка.

Ей пришлось сделать несколько операций, в течение месяца подросток проходила стационарное лечение в нейрохирургическом отделении. Стоимость лечения составила 8091 рубль 37 копеек.

Из-за полученных травм состояние здоровья школьницы заметно ухудшилось, значительно снизилось зрение, ее беспокоят боли в местах повреждений, появились ограничения по физическим нагрузкам, эмоциональное состояние также ухудшилось, требуется приём медикаментов и систематическое наблюдение у невролога.

На суде мать подростка заявила иск о взыскании с водителя в пользу дочери материальной компенсации морального вреда в размере 15000 рублей.

3 февраля суд Железнодорожного района Витебска признал 19-летнего водителя легковушки виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании части 2 статьи 317 УК его приговорили к 3 годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. В качестве компенсации он выплатит потерпевшей 12 000 рублей.