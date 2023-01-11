В Витебске водитель совершил наезд на ребенка и скрылся

Витебск
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В Витебске водитель совершил наезд на маленького ребенка и скрылся с места ДТП, не оказав помощи. Авария произошла 31 октября около 17.30 в районе дома №46 на ул. 1-я Полярная.

По предварительной информации, водитель Volkswagen перед началом движения задним ходом не убедился в безопасности совершаемого маневра и совершил наезд ребенка 2020 года рождения.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был передан медикам.

Госавтоинспекция просит очевидцев ДТП сообщить всю известную информацию по телефону: 26-21-51, 58-44-44, 621-44-44, 721-44-44.

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