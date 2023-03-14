15 марта нотариусы Витебского нотариального округа проконсультируют бесплатно.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору или нотариальное бюро Витебской области и получить консультацию нотариуса по вопросам оформления наследства, завещания, раздела имущества, брачного договора, договора дарения недвижимого имущества, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств и другим юридическим вопросам, связанным с нотариальной деятельностью.

Получить бесплатную правовую помощь можно как при личном обращении к нотариусу, так и по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно.