Технический прогресс не стоит на месте, он движется семимильными шагами, и высокие технологии стали частью нашей жизни и работы. Так, в Витебской области установлено более 5,6 тысяч сплит-счетчиков.

SPLIT-счетчики – это «умные» приборы учета электроэнергии, которые дают абонентам возможность удаленно снимать показания при помощи специальных модулей. Измерительный блок «умных» приборов закрепляется на опорах линий электропередач, в результате чего физический доступ абонента к счетчику будет исключен. Это позволит избежать хищений электроэнергии.

SPLIT-счетчики интегрируются в единую систему контроля и после подключения показания передаются сразу в личный кабинет гражданина.