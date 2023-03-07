С 6 по 12 марта билеты на концерты «Славянского базара» можно купить со скидкой

Витебск
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Во всех кассах Витебска и на интернет-площадках поступили в продажу билеты на концерты «Славянского базара». Кроме того, в честь 8 Марта всю неделю с 6 по 12 марта действует скидка на билеты в размере Br8.

Стоит отметить, что самый дорогой билет стоит чуть более 200 беларуских рублей, но попасть на концерт можно и за 20 беларуских рублей.

По словам организаторов, сольные шоу уже готовят Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков и Стас Пьеха. Больше всего именитых артистов традиционно соберут концерты открытия и закрытия. Всего в продажу поступило более 50 тыс. билетов.

XXXII Международный фестиваль искусств пройдет в Витебске с 12 по 17 июля.

Билеты на «Славянский базар в Витебске» уже в продаже

Витебск культура Славянский базар
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