С 6 по 12 марта билеты на концерты «Славянского базара» можно купить со скидкой

Во всех кассах Витебска и на интернет-площадках поступили в продажу билеты на концерты «Славянского базара». Кроме того, в честь 8 Марта всю неделю с 6 по 12 марта действует скидка на билеты в размере Br8.

Стоит отметить, что самый дорогой билет стоит чуть более 200 беларуских рублей, но попасть на концерт можно и за 20 беларуских рублей.

По словам организаторов, сольные шоу уже готовят Сергей Лазарев, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков и Стас Пьеха. Больше всего именитых артистов традиционно соберут концерты открытия и закрытия. Всего в продажу поступило более 50 тыс. билетов.

XXXII Международный фестиваль искусств пройдет в Витебске с 12 по 17 июля.