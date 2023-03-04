В чем секрет успешного кейтерингового сервиса

Ни один праздник или торжество не обходится без угощения. И, не будем лукавить, еда – это то, что действительно запоминается и производит впечатление. Именно поэтому любой организатор мероприятия, будь то хозяйка, готовящая юбилей мужа, или ивент-менеджер, продумывающий план конференции на тысячу человек, уделяют меню огромное внимание. Просто приготовить вкусные и изысканные блюда недостаточно, важно учесть все особенности и ограничения гостей, чтобы никто не остался обделенным и голодным. Задача настолько сложная, что многие предпочитают делегировать заботы о столе профессионалам.

Канапемания, как ясно из названия, специализируется на приготовлении блюд для фуршетов. Канапе – идеальный вариант легкой закуски. Огромное разнообразие вариантов пальчиковых блюд позволит найти свой вариант для любой компании или группы гостей. А эстетика сервировки поразит даже самых взыскательных клиентов! Канапе на заказ спб – ваш пароль к получению уникального праздничного стола! В ассортименте готовые канапе-наборы количеством от 20 штук. Ни один гурман не уйдет голодным, например, хитовый набор канапе “Мистер краб” включает такие позиции как: канапе “Крем из крабовых палочек”, канапе с кремом из морских водорослей Wakame с добавлением креветок, канапе “Яичный крем с лососевой икрой”, канапе “Крем из козьего сыра с соусом из базилика” и канапе “Фасолевый крем с хрустящим ломтиком бекона”. Аппетитный и небанальный набор вкусов будет оценен гостями по достоинству!

Канапе с рыбными и мясными наполнителями, различные круассаны с начинкой, специальные наборы для кофе-брейков, состоящие из канапе, круассанов, пирожков, печенья и пирожных, тарталетки, валованы, сэндвичи, бургеры, фрукты, салаты и горячие блюда – в Канапемании есть абсолютно всё, чтобы сделать стол вашего мероприятия безупречным!

Поистине шикарный стол получится, если выбрать такую позицию как “Ассорти VIP”. В составе канапе этого набора настоящие деликатесы: тигровые креветки, копченый лосось, щука и красная икра!

Для вегетарианцев или тех, кто ограничивает употребление продуктов животного происхождения, придуман набор “Овощной каприз”. Изысканные сочетания овощей, творога и острого сыра дарят настоящий взрыв вкуса, несмотря на простые и полезные ингредиенты в составе.

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