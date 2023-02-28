В Витебске пожарный извещатель спас жизнь пенсионеру

27 февраля, сработавший пожарный извещатель спас жизнь пенсионера. Пожар произошел в квартире коммунального типа на втором этаже девятиэтажки на улице Смоленской в Витебске.

Снаружи многоквартирного дома никаких признаков горения видно не было. О том, что на втором этаже сработал автономный пожарный извещатель спасателям рассказали очевидцы. Дверь, за которой предположительно происходило горение, была заперта изнутри.

Спасатели взломали дверь с помощью лома. Внутри комнаты все было задымлено. На полу в комнате горели вещи. Хозяина комнаты обнаружили на кровати. Мужчину вынесли на лестничную площадку и передали прибывшим медикам. После осмотра пострадавшего госпитализировали.

В результате пожара в комнате повреждено напольное покрытие и имущество. Причиной происшествия стала неосторожность при курении.