Жительница Витебска нашла чужую банковскую карточку и расплатилась ею в нескольких магазинах

В Витебске задержана подозреваемая в краже денежных средств с банковской карты. В общей сложности женщина вместе с тетей успели потратить более 350 рублей. Действия злоумышленниц попали в поле зрения камер видеонаблюдения в торговых объектах.

В рамках расследования уголовного дела в управление ГКСЭ по Витебской области было назначено проведение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемой в совершении преступления. Согласно ее выводам, фигурантка могла осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Также было установлено, что она нуждается в принудительных мерах безопасности и лечения, применяемых к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом.

Определяя меру наказания, суд Первомайского района г. Витебска учел обстоятельства, смягчающие ответственность обвиняемой – чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, а также частичное добровольное возмещение ущерба. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 2 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа с применением принудительного лечения от алкоголизма.