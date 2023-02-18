Преимущества новостроек: функциональные планировки, энергосбережение

Если вы ищете новый дом или новую квартиру, то, вероятно, потому, что уже имеете представление о преимуществах новостроек в недвижимости. Действительно, купить квартиру в новостройке сегодня является инвестицией, признанной многими инвесторами экономическим и экологическим выбором, сделанным многими домохозяйствами в качестве основного места жительства.

Зачем покупать новое?

Вы планируете купить квартиру в Краснодаре для проживания или инвестиций, и вам интересно, зачем покупать новую недвижимость? Многие покупки новых квартир совершаются, пока они еще находятся в стадии реализации. Затем нужно дождаться завершения строительства. Вам решать, есть ли у вас это время. В противном случае покупайте новую, законченную квартиру.

Функциональные планировки, энергосбережение

С точки зрения строительства, а это один из важных моментов для вашей будущей жизни, ваша квартира или ваш дом, несомненно, будет намного более функциональным, будет меньше потерь пространства, потому что планировка комнат и фурнитура, как правило, оптимизировать жилое пространство или даже сделать его на заказ, если вы позвоните архитектору. Что компенсирует возможно меньшую жилую площадь, чем для проекта в старом.

Тепловые стандарты

строительные материалы (ограждающие конструкции);

воздухонепроницаемость (изоляция), обогрев (обеспечение комфорта при малом потреблении энергии);

горячая вода для бытовых нужд;

вентиляция.

Кроме того, акустические нормы требуют, чтобы новые дома имели минимальную изоляцию от шума третьих лиц. Это обязательство результата, которое проверяется на месте после завершения размещения

Одно парковочное место на квартиру

Как правило, в новостройках каждое жилье предлагается с парковочным местом (иногда даже двумя). Существенное преимущество, особенно в крупных городах.

Для квартир покупка, как правило, производится вне плана. Для этого типа собственности часто проще иметь востребованный внешний вид, небольшой балкон или большую террасу после периода заключения, а также иметь парковочные места у подножия здания, что практически невозможно в старых зданиях, построенных в центр города.

Все больше и больше новых программ включают коллективные пространства и услуги. Комфорт, привлекательный для нового поколения покупателей: общий сад и огород, общая терраса на крыше, ясли в доме, объединение жильцов, услуги консьержа, коллективная прачечная, спортивная площадка. Несомненным преимуществом новостроек являются также гарантии застройщика.