Налоговые органы Витебской области проведут единые дни открытых дверей

Витебская область
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Налоговыми органами Витебской области организована акция по проведению единых дней открытых дверей для разъяснения отдельных положений Налогового кодекса Республики Беларусь, вступивших в силу с 2023 года, в том числе:

  • 16.02.2023 по вопросам налогообложения индивидуальных предпринимателей;
  • 21.02.2023 по вопросам применения налога на профессиональный доход;
  • 01.03.2023 по вопросам применения упрощенной системы налогообложения;
  • 14.03.2023 по вопросам исчисления и уплаты платежей за землю.

Заинтересованные граждане, индивидуальные предприниматели и представители организаций Лиозненского района в указанные даты приглашаются за получением необходимых консультаций:

  • в отдел по работе с плательщиками по Лиозненскому району, кабинет № 4 с 09-00 до 13-00 часов;
  • в инспекцию МНС по Железнодорожному району г. Витебска, кабинет № 108 с 09-00 до 13-00 часов.

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