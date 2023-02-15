Налоговые органы Витебской области проведут единые дни открытых дверей

Налоговыми органами Витебской области организована акция по проведению единых дней открытых дверей для разъяснения отдельных положений Налогового кодекса Республики Беларусь, вступивших в силу с 2023 года, в том числе:

16.02.2023 по вопросам налогообложения индивидуальных предпринимателей;

по вопросам налогообложения индивидуальных предпринимателей; 21.02.2023 по вопросам применения налога на профессиональный доход;

по вопросам применения налога на профессиональный доход; 01.03.2023 по вопросам применения упрощенной системы налогообложения;

по вопросам применения упрощенной системы налогообложения; 14.03.2023 по вопросам исчисления и уплаты платежей за землю.

Заинтересованные граждане, индивидуальные предприниматели и представители организаций Лиозненского района в указанные даты приглашаются за получением необходимых консультаций: