Налоговые органы Витебской области проведут единые дни открытых дверей

Налоговыми органами Витебской области организована акция по проведению единых дней открытых дверей для разъяснения отдельных положений Налогового кодекса Республики Беларусь, вступивших в силу с 2023 года, в том числе:
- 16.02.2023 по вопросам налогообложения индивидуальных предпринимателей;
- 21.02.2023 по вопросам применения налога на профессиональный доход;
- 01.03.2023 по вопросам применения упрощенной системы налогообложения;
- 14.03.2023 по вопросам исчисления и уплаты платежей за землю.
Заинтересованные граждане, индивидуальные предприниматели и представители организаций Лиозненского района в указанные даты приглашаются за получением необходимых консультаций:
- в отдел по работе с плательщиками по Лиозненскому району, кабинет № 4 с 09-00 до 13-00 часов;
- в инспекцию МНС по Железнодорожному району г. Витебска, кабинет № 108 с 09-00 до 13-00 часов.
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