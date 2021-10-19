2,6 млн белорусских рублей перечислили легальные операторы в казну Витебской области

Налоговая инспекция Витебской области обнародовала размер поступлений от легальных участников игорного рынка за период с января по август 2021 года.

В бюджет Витебской области за первые восемь месяцев текущего года поступило 2,6 млн рублей от провайдеров гемблинга. Об этом сообщает пресс-центр областного представительства налогового министерства. Перечисленная сумма составляет 0,25% доходов бюджета области.

Налоговые отчисления в игорном бизнесе Беларуси полагаются за кассы БК и тотализаторов, положительную разницу между принятыми ставками и выплаченными выигрышами, игровые автоматы и столы. Также операторы гемблинга перечисляют в бюджет 4% от валового дохода.

При открытии онлайн-казино организаторы вносят залог в размере $1 млн. Эта сумма является страховым депозитом и гарантирует получение выигрыша победителями. Такую сумму внесло каждое игровое заведение, предоставляющее услуги в сети, в том числе Фонтан казино, обзор которого представлен на портале «РК».

На сегодняшний день 117 юридических лиц имеют право заниматься игорным бизнесом в Беларуси. Всего в республике 297 игорных заведений, преобладающее большинство которых — наземные. В стране насчитывается 26 казино, 195 залов игровых автоматов и 102 беттинговые компании.

Что касается уплаты налогов с выигрышей, то организатор азартных игр перечисляет 13% на счет Минфина, а клиент получает денежный приз за вычетом налога.