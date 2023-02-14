14 февраля в Витебске на проспекте Московском будут работать мобильные датчики контроля скорости

Витебск
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14 февраля с 08:00 до 20:00 мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах:

  • на трассe Р-46: Ушачский район, н.п.Сорочино (31+680), скоростные ограничения 60 км/час.
  • на трассе Р-21: Лиозненский район (32+900), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час.
  • на трассе Р-115: Городокский район (28+100), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час.
  • Сегодня негласный контроль за соблюдением водителями скоростных режимов будет осуществляться на пр-те Московском 39 в Витебске с 09.00 до 17.00 часов. Скоростные ограничения 60 км/час.

Где сегодня работают датчики скорости в Витебской области

Витебск общество
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