14 февраля в Витебске на проспекте Московском будут работать мобильные датчики контроля скорости

14 февраля с 08:00 до 20:00 мобильные датчики контроля скорости работают в следующих местах:
- на трассe Р-46: Ушачский район, н.п.Сорочино (31+680), скоростные ограничения 60 км/час.
- на трассе Р-21: Лиозненский район (32+900), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час.
- на трассе Р-115: Городокский район (28+100), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час.
- Сегодня негласный контроль за соблюдением водителями скоростных режимов будет осуществляться на пр-те Московском 39 в Витебске с 09.00 до 17.00 часов. Скоростные ограничения 60 км/час.