Где сегодня работают датчики скорости в Витебской области

9 августа на четырёх участках автодорог Витебской области работают мобильные датчики контроля скорости.

Так, с 08.00 до 20.00 датчики на 60 км/час будут установлены на трассе Р-46: Ушачский район, н.п. Вацлавова (км 15+760).

На трассe Р-115: Городокский район (км 28+100),скоростные для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 70 км/час.

На трассe М-8: Витебский район (км 91+200), скоростные ограничения для легковых автомобилей 90 км/час, для грузовых 60 км/час.

На трассе Р-46: Ушачский район, н.п. Сорочино (31+680), скоростные ограничения 60 км/час.