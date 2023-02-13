В Орше возведут новый жилой квартал

Новый жилой квартал планируют возвести на ул. Константина Заслонова в Орше. Строительство двух высоток – 10-этажного двухсекционного 80-квартирного и 10-этажного четырехсекционного 160-квартирного домов – планируют на месте пустыря и непригодного для проживания общежития. Разработчик концепции – ГП «Институт Витебсксельстройпроект».

При этом старые двухэтажные дома на ул. Константина Заслонова сносить в текущем году не планируется. Проектом предусмотрены снос зданий, попадающих в радиус застройки, строительство инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории с обустройством детских игровых площадок и парковочных мест.