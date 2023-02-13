Что такое криптовалюта и чем она отличается от традиционных валют?

Биткойн, пожалуй, самая известная криптовалюта. Все слышали об этом. Однако понятно, что мало кто знает, что на самом деле представляет собой криптовалюта, также называемая цифровой валютой, виртуальной валютой или электронной валютой. Подробнее можно почитать на сайте https://grin4.com/faq. Криптовалюты — это частные деньги, то есть они не выпускаются правительством или классическим финансовым органом, таким как центральные банки или любые другие финансовые учреждения. Фактически они выпускаются децентрализованным образом. В результате виртуальные валюты позволяют не проходить через текущую банковскую систему. Вот почему их можно рассматривать как альтернативные валюты.

Они выпускаются с использованием технологии блокчейн и управляются кодом, защищенным криптографией, что делает их неприкосновенными. Вы не можете взломать код, и вся информация проверяется и записывается в гигантскую бухгалтерскую книгу, открытую для всех. Многие мошенничества, связанные с криптовалютами, касаются не самих криптовалют, а кошельков, через которые они хранятся.

С момента создания Биткойна в 2009 году было создано более 2000 криптовалют, хотя после пузыря 2017-2018 годов наблюдается заметное замедление.

Какова стоимость криптовалюты?

Ценность криптовалюты определяется, прежде всего, ее популярностью и тем, как люди ее используют. Чем больше держателей криптовалюты и чем больше они используют свои токены для покупки товаров и услуг, тем больше эта криптовалюта растет в цене.

Криптовалюты представляют собой очень прибыльные платежные услуги, обусловленные значительным ростом электронной коммерции (10% в год) и растущим значением цифровых аборигенов, которым следует постепенно внедрять эти виртуальные валюты в качестве платежного средства.

Поскольку стоимость криптовалют тесно связана с количеством находящихся в обращении токенов и пользователей, которые их используют, на них напрямую влияет сетевой эффект. Компании, которые имеют очень большое количество пользователей, очень заинтересованы в том, чтобы делать ставки на виртуальные валюты для продажи своих услуг.

Рыночная капитализация и цены виртуальных валют меняются очень сильно, а иногда и очень быстро. Криптовалюты действительно являются чрезвычайно нестабильными активами, потому что они еще незрелые и, прежде всего, обусловлены быстрым поиском прибыли со стороны тех, кто инвестирует. Действительно, большинство покупателей виртуальных валют инвестируют в надежде перепродать свои более дорогие криптовалюты другому человеку, не беспокоясь о реальной стоимости этого актива.

Ситуация должна стабилизироваться по мере роста проникновения виртуальных валют в реальную экономику. Биткойн, а вместе с ним и все криптовалюты, станут менее волатильными, когда спрос на них в продуктивной экономике станет сильнее.