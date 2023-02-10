С 10 по 13 февраля Госавтоинспекция берет под особый контроль автодорогу М-8

Общество
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С 10 по 13 февраля под пристальный контроль ГАИ попадет автодорога М-8 (Граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины). Территориальные подразделения ГАИ проведут масштабную отработку аварийно-опасных участков дороги с использованием смешанного контроля, одновременно на транспортных средствах оперативного назначения и без специальной окраски.

К рейдовым мероприятиям на территории Витебской, Гомельской и Могилевской областей подключатся экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» МВД.

ГАИ осуществляет особый контроль на автодорогах Витебской области

автодорога М-8 ГАИ общество
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