С 10 по 13 февраля Госавтоинспекция берет под особый контроль автодорогу М-8

С 10 по 13 февраля под пристальный контроль ГАИ попадет автодорога М-8 (Граница Российской Федерации — Витебск — Гомель — граница Украины). Территориальные подразделения ГАИ проведут масштабную отработку аварийно-опасных участков дороги с использованием смешанного контроля, одновременно на транспортных средствах оперативного назначения и без специальной окраски.

К рейдовым мероприятиям на территории Витебской, Гомельской и Могилевской областей подключатся экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» МВД.