ГАИ усилит контроль трассе Минск — Витебск с 8 по 11 апреля

С 8 по 11 апреля Госавтоинспекция проведет масштабную отработку аварийно-опасных участков автомобильной дороги М3 Минск – Витебск, а также прилегающих территорий.

Наряды ДПС будут усиленно контролировать соблюдение скоростных режимов, правил обгона, выезда на полосу встречного движения, а также перевозки пассажиров в авто, проезда пешеходных переходов и перекрестков..

Повышенное внимание будет уделено выявлению водителей в нетрезвом состоянии и бесправников.

К рейдовым мероприятиям на территории Минской и Витебской областей также подключатся экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси.