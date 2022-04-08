ГАИ усилит контроль трассе Минск — Витебск с 8 по 11 апреля

Витебск
Опубликовано

С 8 по 11 апреля Госавтоинспекция проведет масштабную отработку аварийно-опасных участков автомобильной дороги М3 Минск – Витебск, а также прилегающих территорий.

Наряды ДПС будут усиленно контролировать соблюдение скоростных режимов, правил обгона, выезда на полосу встречного движения, а также перевозки пассажиров в авто, проезда пешеходных переходов и перекрестков..

Повышенное внимание будет уделено выявлению водителей в нетрезвом состоянии и бесправников.

К рейдовым мероприятиям на территории Минской и Витебской областей также подключатся экипажи спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси.

ГАИ Витебской области проводит профилактическую отработку трассы М3

ГАИ Минск-Витебск ПДД
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2022 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by