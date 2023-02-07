В Витебске конфискация применена по 92 уголовным делам

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За истекший период текущего года судами районов города Витебска специальная конфискация применена по 92 уголовным делам, из них по 41 – за совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Так, по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 328 Уголовного кодекса, в соответствии с положениями статьи 46-1 как средство совершения преступления конфисковано 43 мобильных телефона и 4 автомобиля.

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