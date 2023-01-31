Покупка недвижимости для бизнеса, жизни и инвестиций

Владение квартирой или домом в другой стране до сих пор часто кажется роскошью, но достаточно взглянуть на предложения на рынке, чтобы убедиться, что это мнение определенно преувеличено. В настоящее время инвесторы зарабатывают все больше и больше, благодаря чему они могут позволить себе купить квартиру в Анапе или других популярных среди отдыхающих городов и регионов, расположенные вблизи гор. Более требовательные люди могут выбрать недвижимость, например, в Болгарии, Турции или Греции. Все эти места объединяет одно — гарантия хорошей погоды почти каждый день.

Является ли недвижимость хорошей инвестицией? Недвижимость, как правило, является отличным вариантом для инвестиций. Она может генерировать (с некоторыми оговорками) постоянный пассивный доход и может быть хорошей долгосрочной инвестицией, если стоимость со временем увеличивается. Риелторы отмечают, что сегодня купить квартиру в Крыму стало проще, а стоимость этой недвижимости вряд ли будет расти в ближайшее время. Вообще, покупатели недвижимости чаще всего используют так называемую смешанную форму, то есть они хотят использовать квартиру или дом осенью и зимой, а летом сдавать их в краткосрочную аренду. Те, кто покупает квартиру только для себя, делают это для собственного удовольствия, но в то же время относятся к ней как к инвестиции.

Будь то апартаменты в большом городе или инвестиционные апартаменты у моря – инвестиции в недвижимость выгодны и безопасны.

Преимущества инвестирования в недвижимость

Среди преимуществ данного вида инвестиций можно выделить:

недвижимость имеет высокую ликвидность;

долгий срок, неизменная доходность;

относительная доступность инвестиций;

широкий выбор вариантов инвестирования.

На что обратить внимание при инвестировании

Бывает, что цена на недвижимость резко падает из-за непреодолимых обстоятельств. Например, жилье в экологически чистом районе станет дешевле, если поблизости будет построен завод или оживленная трасса. В результате инвестор не только ничего не зарабатывает, но и может лишиться части инвестируемых денег. Поэтому очень важно провести прединвестиционное исследование. За это время сравниваются возможные варианты инвестиций и исследуются различные факторы и обстоятельства, которые могут повлиять на стоимость недвижимости. Также следует ознакомиться с планом землепользования, если это возможно.