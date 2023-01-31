В Витебске 34-летняя женщина замерзла насмерть в парке

В Витебске молодая женщина замерзла в парке насмерть, пока искала закладку с наркотиками. Трагедия произошла в 2022 году.

Выяснилось, что зимой 34-летняя женщина и ее друг, оба страдающие наркозависимостью в поисках дозы отправились в один из городских лесопарков. Когда поиск не увенчался успехом, мужчина предложил пойти домой, но женщина, одурманенная препаратами, упиралась, поэтому произошла ссора. Далеко за полночь знакомый ушел домой из парка, а женщина осталась.

Рано утром прохожие в парке наткнулись на полуживую женщину в снегу и вызвали скорую. Медики реанимировали пострадавшую, но спасти ее не смогли. В ГКСЭ уточнили, что смерть женщины наступила из-за общего переохлаждения.

Экспертиза также показала, что в крови женщины содержались запрещенные вещества, включая опасный психотроп альфа-PVP.