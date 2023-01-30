Валютные платежные карты: что учесть, отправляясь в отпуск или командировку?

При поездке в отпуск или командировку, например в Европу или США, пригодятся валютные или мультивалютные карты. Они позволяют рассчитываться местными деньгами без дополнительной конвертации и комиссии. Обзавестись валютными картами на все случаи жизни можно в бесплатном Пакете решений от «Альфа-банка». Данная услуга позволит выгоднее расплачиваться за границей и снимать в иностранных банкоматах доллары, евро и российские рубли.

Как выбрать валютную карту?

Необходимо заранее учесть, какие страны предстоит посетить, и пополнить нужный счёт соответствующей валютой. В «Альфа-банке» доступны несколько Пакетов решений. При выполнении некоторых критериев по использованию текущих карт обслуживание тарифа будет бесплатным. В качестве бонуса можно получить мани-бэк, который возвращает владельцу счета до 2% при покупке товаров определенной категории.

Клиентам «Альфа-банка» доступно несколько вариантов для эффективного управления средствами. Они включают по одной карте для сбережений в BYN и USD, а еще дополнительную — в EUR или с кешбэком на выбор. И их можно без комиссии обналичивать во всех банкоматах «Альфа-банка».

При этом Пакетные решения включают возможность бесплатно снимать наличные в других банкоматах мира по каждой карте тарифа:

Smart Classic — до 500 белорусских рублей в месяц;

Smart Gold — до 1000 BYN;

Smart Platinum — до 2500 BYN;

Smart Black — до 5000 BYN.

Прочие бонусы:

Smart Platinum — возможность накопить баллы и путешествовать за их счет;

Smart Black — дополнительные удобства в бизнес-залах Lounge Key и Mastercard.

Как работают мультивалютные карты

В Беларуси можно заказать валютную карту сразу с несколькими счетами и разной валютой. Она позволяет безналично расплачиваться в BYN у нас и, например, в RUB — в России, в USD — в США и в EUR — в европейских странах. Держатель такой карты получает одну вместо сразу нескольких, открывая счета в необходимой валюте по своему усмотрению. Вместе с тем появляется и ряд преимуществ.

Практичность. Такая карта идеально подходят людям, которые часто ездят в командировки и много путешествуют. Однако выбирая между ней и Пакетом решений с несколькими валютными картами, следует четко разобраться, обслуживание какого варианта будет дешевле.

Удобство. При оплате товара или услуги за рубежом, например, в USD автоматически используется долларовый счет. Это позволяет избежать конвертации и списания комиссии.

Экономия. Сбережения меньше подвергаются колебаниям курса валют. Владелец такой карты для международных платежей может их распределять своевременно и в нужных пропорциях между своими счетами.

Если в поездке закончатся доллары для безналичного расчета, то при необходимости в них автоматически конвертируются деньги другой валюты. Кредитные мультивалютные карты банки не выпускают, и они могут быть только дебетовыми.

Какую карту выбрать: валютную или мультивалютную?

При выборе набора валютных карт или заказе одной мультивалютной следует учитывать множество факторов, которые будут зависеть от потребностей каждого отдельного клиента. Если вас привлекло наличие кешбэка, то нужно четко разобраться, за какие именно покупки он начисляется. Иначе его обслуживание выйдет дороже, чем возвращенные проценты.

Следует учитывать и некоторые неочевидные нюансы. Во многих европейских странах используется не евро, а национальная валюта. Так обстоят дела в Польше, Чехии, Швеции, Хорватии, Дании, Румынии, Венгрии.

Если приедете в страну, где используется евро, только с рублевой картой, можете напороться на двойную конвертацию. При покупке на некоторых картах Visa BYN сначала перейдут в доллары и лишь затем в EUR.