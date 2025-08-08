В Беларуси изменили правила дорожного движения: новые требования для велосипедистов и пользователей электросамокатов

В Беларуси вступают в силу обновлённые правила дорожного движения, которые коснутся как велосипедистов, так и владельцев средств персональной мобильности (СПМ). Теперь при переходе дороги на пешеходном переходе велосипедисты и самокатчики обязаны спешиваться. Такое решение принято ради повышения безопасности — за последние два года в Беларуси произошло почти 900 ДТП с их участием.

Уточнено и само определение СПМ — под этим понятием понимаются устройства с электродвигателем, способные развивать скорость до 25 км/ч. К ним относятся электросамокаты, моноколёса, сегвеи и другие подобные средства.

Ключевые нововведения для пользователей СПМ:

максимальная скорость на тротуаре — до 10 км/ч;

на велодорожке — не более 25 км/ч;

запрещено движение по тротуару устройств тяжелее 35 кг;

мощные электросамокаты приравнены к мопедам — их придётся регистрировать в ГАИ.

Кроме того, садоводческие товарищества теперь официально отнесены к жилым зонам.

Основные положения указа начнут действовать с 1 сентября.