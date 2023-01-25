В Витебской области инвесторам предлагают бесплатно три бывших монастырских здания

В Витебской области три бывших монастырских здания XVIII-XIX веков предлагаются безвозмездно инвесторам под реализацию бизнес-проектов. Они расположены в Дубровно, Полоцке и Глубоком и являются объектами историко-культурного наследия.

Так, в Дубровно двухэтажное здание бывшего монастыря бернардинцев выполнено в стиле барокко, его площадь превышает 470 кв.м. В 1996 году строение было частично реставрировано.

В Полоцке потенциальным инвесторам предлагается бывший корпус монастыря монахов-бернардинцев. Для вовлечение в оборот предлагается сохранившееся Т-образное здание в стиле барокко с галерейной планировкой.

В Глубоком организована работа по поиску новых собственников для здания бывшего монастыря кармелитов 1735 года постройки. Это двухэтажное кирпичное здание с подвалом общей площадью 1280,4 кв.м. В 2014 году по решению суда оно признано бесхозным и передано в коммунальную собственность.

Примечательно, что в 2022 году удалось найти покупателя на бывшую усадьбу художника и этнографа Альфреда Ромера в Поставском районе, которая представляет редкий образец деревянного зодчества. Одноэтажный усадебный дом общей площадью свыше 536 кв.м в деревне Королиново был возведен в 1864 году. Новым собственником недвижимости стал житель Минска.