Бывшая усадьба XVIII века выставлена на торги в Браславском районе

Комитет «Витебскоблимущество» организует аукцион по продаже бывшей графской усадьбы Вовжецких в деревне Видзы-Ловчинские Браславского района. Торги назначены на 29 декабря 2022 года.

В состав лота включены два капитальных строения общей площадью около 955 кв.м на берегу озера Дворное, а также расположенная недалеко от зданий и возле озера Лазенки сероводородный родник.

Одно из выставленных на продажу зданий — бывший усадебный дом рода Вовжецких со статусом историко-культурной ценности XVIII века. До недавнего времени памятник архитектуры предлагался инвесторам безвозмездно под реализацию инвестиционного проекта (санаторно-курортный или культурно-развлекательный комплекс).

Объект выставлен на торги без строгих обязанностей по целевому использованию имущества. Начальная цена — 308 тыс. беларуских рублей.