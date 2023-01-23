По Орше мужчина ездил по улице на авто из мотоблока — видео

В городе Орша заметили чудо-машину. Мужчина сделал себе автомобиль из мотоблока. Техника была замечена в субботу, 21 января.

Сзади необычный транспорт выглядит как автомобиль. Однако стоит обойти его, как машина превращается в мотоблок. Днища у транспортного средства нет, зато над головой водителя установлена крыша.

Вскоре личность водителя была установлена. Им оказался 33-летний житель деревни Крупки Минской области. На выходных мужчина приехал к матери в Толочинский район, а затем отправился на авторынок Орши.

Как оказалось, транспорт был переоборудован незаконно. Кроме того, в 2017 году мужчина уже был лишен водительских прав на три года за езду в нетрезвом виде. В виду этого в отношении водителя составили административные протоколы по нескольким статьям.