Житель Витебска разработал джип на базе грузовика

Тюнинг автомобилей — это целое движение. Автолюбители часто «дорабатывают» свои автомобили. А некоторые строят собственные автомобили. Чаще всего объектом автотюнинга становятся вездеходы. В Витебске был спроектирован автомобиль на базе грузовика «Шишига».

Изобретатель из Витебска разработал собственный вездеход, который допущен к участию в дорожном движении. Он отвечает категории «В».

В качестве донора для разработки мастер решил выбрать грузовой автомобиль ГАЗ-66.

Новая чудо-машина получила название «Алекс». Главная особенность — огромные габариты. По размерам этот вездеход почти в 2 раза превосходит Land Cruiser 200.

Данная разработка проходит все процедуры, касающиеся технического осмотра. На него предусмотрены все технические документы и госномера. В документах указано, что масса данного автомобиля не превышает 3.5 тонны.

Известно, что этот вездеход был сконструирован более 20 лет назад. На постройку ушло несколько лет. Большая часть времени была потрачена на поиск подходящих комплектующих. В конструкции используется шасси от ГАЗ-66, пишет car.ru. Изначально владелец хотел установить дизельный агрегат. Однако при поиске необходимых деталей возникли трудности.

Кабина у вездехода достаточно объемная. На переднем ряду сидений могут спокойно поместиться сразу 3 человека. Многофункциональность вездехода обеспечивается при помощи столиков. На борту автомобиля есть даже полноразмерный раскладной диван.