На арт-менеджера из Витебска Владимира Булавского возбудили уголовное дело

В отношении арт-менеджера из Витебска Владимира Булавского возбудили уголовное дело.

Музыкант и арт-менеджер Владимир Булавский был задержан 14 декабря 2022 вместе с основателями гастропаба ROK’I PUB Ильей Кульманом и Павлом Петруниным, а также постоянным посетителем заведения Дмитрием Ларьковым.

Задержанных, по информации правозащитников, осудили на 15 суток ареста «за репост экстремистских материалов». Троих уже освободили. Сам Булавский должен был выйти на свободу 1 января, однако это не произошло.

В отношении арт-менеджера могли открыть уголовное дело за размещенные в соцсетях фото с протестов 2020 года.

Отметим, что в 2022 году Булавского несколько раз судили по административным делам: в феврале (15 суток ареста) и в июле (30 суток ареста).