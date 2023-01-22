Церемония в честь 160-летия освободительного восстания Кастуся Калиновского прошла вне Беларуси

На кладбище Росы в Вильнюсе прошла церемония в честь 160-летия восстания под руководством Кастуся Калиновского, в которой также приняла участие Светлана Тихановская.
«Для меня большая честь принять участие в воскресной церемонии в Вильнюсе, посвященной антироссийскому восстанию 1863 года. Оно объединило беларусов, литовцев, поляков и украинцев в борьбе против тирании. В память о нашем национальном герое Кастусе Калиновском сегодня мы вновь объединились для защиты свободы», — написала Светлана Тихановская на своей странице в социальной сети Twitter.
«Шикарнейшая церемония сегодня состоялась в Вильнюсе по случаю начала восстания 1863-1864 гг. С армией, почетным караулом, возложением венков, речами президентов и службой в Кафедральном соборе Вильнюса. Честь, когда видишь четыре флага вместе. Вместе сражались тогда. Вместе боремся сейчас. Большая благодарность Литве и канцелярии президента Гитанасу Науседе за то, что сделали такой жест в сторону Беларуси и беларусов», — отметил советник Тихановской Франак Вячорка.
Константин Калиновский — беларуский революционер, публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863-1864 гг на территории современных Беларуси и Литвы. Считается национальным героем в современной Польше, Литве и Беларуси.
160 лет назад он писал:
«Браты мае, мужыкі родныя. З-пад шыбеніцы маскоўскай прыходзіць мне да вас пісаці, і, можа, раз астатні. Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, — но не жаль згінуць за тваю праўду Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволяй маскоўскай. Дапокуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе, не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі, — адно намі, як скацінай, варочаць будуць не для дабра, но на пагібель нашу».
«Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу, Народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою Маскаля ўжэ не будзе».
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