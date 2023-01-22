Церемония в честь 160-летия освободительного восстания Кастуся Калиновского прошла вне Беларуси

На кладбище Росы в Вильнюсе прошла церемония в честь 160-летия восстания под руководством Кастуся Калиновского, в которой также приняла участие Светлана Тихановская.

«Для меня большая честь принять участие в воскресной церемонии в Вильнюсе, посвященной антироссийскому восстанию 1863 года. Оно объединило беларусов, литовцев, поляков и украинцев в борьбе против тирании. В память о нашем национальном герое Кастусе Калиновском сегодня мы вновь объединились для защиты свободы», — написала Светлана Тихановская на своей странице в социальной сети Twitter.

«Шикарнейшая церемония сегодня состоялась в Вильнюсе по случаю начала восстания 1863-1864 гг. С армией, почетным караулом, возложением венков, речами президентов и службой в Кафедральном соборе Вильнюса. Честь, когда видишь четыре флага вместе. Вместе сражались тогда. Вместе боремся сейчас. Большая благодарность Литве и канцелярии президента Гитанасу Науседе за то, что сделали такой жест в сторону Беларуси и беларусов», — отметил советник Тихановской Франак Вячорка.

Константин Калиновский — беларуский революционер, публицист, поэт, один из руководителей восстания 1863-1864 гг на территории современных Беларуси и Литвы. Считается национальным героем в современной Польше, Литве и Беларуси.